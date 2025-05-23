Постоянный голод и другие признаки, что вы не получаете достаточно жиров

Постоянный голод. Жир очень сытный. Он замедляет переваривание пищи и даёт много энергии, отмечает Эшли Ривер, сертифицированный диетолог. Если вы вскоре после приёма пищи ощущаете голод, попробуйте добавить в блюда дополнительный источник жира: сваренное вкрутую яйцо (включая желток) к фруктам и хлопьям на завтрак или кусочек гуакамоле в бутерброд с индейкой на обед.

Частое чувство усталости. 1 г жира содержит 9 ккал. Это значительно больше, чем белок и углеводы: по 4 ккал на 1 г. Если вы не будете получать достаточно килокалорий в день, то будете ощущать усталость.

Боль в суставах. При нехватке жирных кислот омега-3 суставы могут стать жёсткими и воспалиться. Это приведёт к болям.