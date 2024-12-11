Постоянный голод, высокое давление, проблемы с зубами: названы признаки того, что вы едите слишком много сахара

Постоянный голод, высокое давление, проблемы с зубами: названы признаки того, что вы едите слишком много сахараПроверьте себя
Постоянная тяга к сладкому. Как отмечает Эми Гудсон, магистр наук и сертифицированный диетолог, потребление большого количества сахара может привести к желанию постоянно его есть из-за из-за скачков и падений уровня сахара в крови. Дело в том, что очень сладкие продукты не содержат клетчатки или белка, которые замедляют пищеварение. В результате после употребления такой пищи уровень сахара в крови сначала резко повышается, а затем так же резко падает.
Колебания уровня энергии. Это связано со скачками сахара в крови после сладостей. Чтобы избавиться от этого, Гудсон рекомендует сочетать богатые клетчаткой углеводы (фрукты или цельные зёрна) с белком.
Проблемы с зубами. Сахар — основной фактор, способствующий разрушению зубов. Когда бактерии полости рта перерабатывают сахар, они вырабатывают кислоту, которая ослабляет зубную эмаль, что приводит к кариесу, согласно данным Всемирной организации здравоохранения.
Набор веса. Кортни Д’Анджело, магистр наук, сертифицированный диетолог и автор Go Wellness предупреждает: большое количество сахара может нарушить обмен веществ и работу экосистемы кишечного микробиома, который регулирует уровень глюкозы в крови и инсулина. Другими словами, чем больше сладостей вы едите, тем больше таких продуктов организму хочется. Кроме того, в сладких продуктах много калорий и мало питательных веществ, что при частом употреблении может привести к увеличению веса. Об этом сказала Триста Бест, магистр общественного здравоохранения, сертифицированный диетолог.
Хроническая боль. Добавленный сахар вызывает в организме воспаление. Обзор, опубликованный в Journal of Clinical Medicine, показал, что слишком большое количество жира и сахара может усилить боль у людей с остеоартритом. В другом отчёте говорится, что добавленный сахар может способствовать возникновению хронической боли.
Постоянный голод. В сладостях много калорий, но обычно нет настоящих питательных веществ: белка, клетчатки, полезных жиров. Поэтому организм их быстро переваривает и вы снова ощущаете голод. Чтобы дольше оставаться сытым с утра, сочетайте во время завтрака продукты с большим количеством клетчатки (например, овсянку или цельнозерновой тост) с белком (яйцами или греческим йогуртом).
Повышенное кровяное давление. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nutrients, есть тесная связь между повышенным потреблением добавленного сахара и более высоким уровнем кровяного давления у людей в возрасте 65−80 лет.
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