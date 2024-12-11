Постоянный голод, высокое давление, проблемы с зубами: названы признаки того, что вы едите слишком много сахара

Постоянная тяга к сладкому. Как отмечает Эми Гудсон, магистр наук и сертифицированный диетолог, потребление большого количества сахара может привести к желанию постоянно его есть из-за из-за скачков и падений уровня сахара в крови. Дело в том, что очень сладкие продукты не содержат клетчатки или белка, которые замедляют пищеварение. В результате после употребления такой пищи уровень сахара в крови сначала резко повышается, а затем так же резко падает.

Колебания уровня энергии. Это связано со скачками сахара в крови после сладостей. Чтобы избавиться от этого, Гудсон рекомендует сочетать богатые клетчаткой углеводы (фрукты или цельные зёрна) с белком.

Проблемы с зубами. Сахар — основной фактор, способствующий разрушению зубов. Когда бактерии полости рта перерабатывают сахар, они вырабатывают кислоту, которая ослабляет зубную эмаль, что приводит к кариесу, согласно данным Всемирной организации здравоохранения.

Набор веса. Кортни Д’Анджело, магистр наук, сертифицированный диетолог и автор Go Wellness предупреждает: большое количество сахара может нарушить обмен веществ и работу экосистемы кишечного микробиома, который регулирует уровень глюкозы в крови и инсулина. Другими словами, чем больше сладостей вы едите, тем больше таких продуктов организму хочется. Кроме того, в сладких продуктах много калорий и мало питательных веществ, что при частом употреблении может привести к увеличению веса. Об этом сказала Триста Бест, магистр общественного здравоохранения, сертифицированный диетолог.