Потеря аппетита и не только: названы серьёзные побочные эффекты избытка витамина D в организме

В целом токсичность витамина D встречается редко. При этом почти всегда она вызвана приёмом чрезмерно высоких доз добавок, а не воздействием солнца или пищей.

Национальные институты здравоохранения (NIH) установили максимальную суточную дозу для витамина D. И это 4000 МЕ (100 мкг) в день.