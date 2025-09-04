Потеря аппетита и не только: названы серьёзные побочные эффекты избытка витамина D в организме

Потеря аппетита и не только: названы серьёзные побочные эффекты избытка витамина D в организмеОб этом важно знать
В целом токсичность витамина D встречается редко. При этом почти всегда она вызвана приёмом чрезмерно высоких доз добавок, а не воздействием солнца или пищей.
Национальные институты здравоохранения (NIH) установили максимальную суточную дозу для витамина D. И это 4000 МЕ (100 мкг) в день.
Согласно результатам исследований, токсичность витамина D может возникнуть при длительном его ежедневном приёме в дозе свыше 10 000 МЕ.
Первые признаки того, что вы переборщили с приёмом витамина D, - это тошнота, рвота, запор. Со временем также могут развиться такие симптомы, как усталость, обезвоживание, спутанность сознания, мышечная слабость и боли в костях. Из-за токсичности этого витамина могут образоваться камни в почках или произойти их повреждение. Среди других серьёзных осложнений нарушения сердечного ритма (аритмии), боль в костях и отложение кальция в мягких тканях, сильное обезвоживание, в редких случаях смерть.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.