Потеря костной массы и другие серьёзные побочные эффекты яблочного уксуса

Снижение уровня калия. Яблочный уксус, если его употреблять в больших количествах долгое время, может снизить уровень калия. Это представляет опасность для сердца и нервной системы, вызывая проблемы с передачей сигналов. Иногда гипокалиемия может привести к мышечным спазмам, усталости, параличу и другим нарушениям.

Потеря костной массы. В одной статье говорится, что у 28-летней пациентки, которая несколько лет каждый день употребляла 240 мл яблочного уксуса, разбавленного водой, обнаружили низкий уровень калия и диагностировали остеопороз. При остеопорозе ослабляются и истончаются кости, что приводит к болям в суставах, в спине, частым переломам костей, потере роста или сутулости.

Проблемы с пищеварением. При чрезмерном употреблении яблочный уксус может вызвать жжение в желудке или расстройство пищеварения.

Эрозия зубов. Она связана с кислотностью уксуса. Даже разбавление 2 столовых ложек уксуса в стакане воды может привести к износу зубов, если такой напиток употреблять ежедневно. При этом эрозия зубов необратима.