Потеря мышечной массы и не только: что происходит с организмом при быстром похудении

Потеря мышечной массы и не только: что происходит с организмом при быстром похуденииЭто всё же не лучший способ снижения веса
Потеря мышечной массы. Когда вы теряете вес слишком быстро, то большая часть того, что уходит, приходится на мышцы и воду, а не на жир. Об этом предупредила Мелисса Митри, магистр наук, сертифицированный диетолог. Исследования показывают, что силовые тренировки могут помочь сохранить мышечную массу во время похудения. При этом с силовыми упражнениями вы можете не терять вес так быстро, как вам хотелось бы.
Набор потерянного веса. При уменьшении мышечной массы также снижается скорость метаболизма. Также тело при похудении переходит в режим выживания и пытается накапливать каждую потреблённую калорию, когда вы отказываетесь от диеты.
Нехватка необходимых питательных веществ. В этом случае можно столкнуться с анемией, выпадением волос, бледной кожей, усталостью, слабыми костями.
Более высокий риск образования камней в желчном пузыре. При быстром снижении веса происходит всплеск холестерина, который выбрасывается в желчь из печени. Это может способствовать образованию камней. Чем больше потерянный и набранный вес, тем выше вероятность их образования. Для снижения этого риска, сосредоточьтесь на похудении на 0,5−0,9 кг в неделю или на 1−2 кг в месяц.
Усталость. Обзор 14 исследований, оценивающих влияние быстрой потери веса на спортсменов, показал, что утомляемость значительно увеличивается из-за быстрого снижения веса. Также этот обзор предполагает, что существует связь между быстрой потерей веса и обезвоживанием, которое вызывает умственную усталость.
Проблемы с психическим здоровьем. В худшем случае при быстром похудении может развиться расстройство пищевого поведения.
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