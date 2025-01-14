Потеря мышечной массы и не только: что происходит с организмом при быстром похудении

Потеря мышечной массы. Когда вы теряете вес слишком быстро, то большая часть того, что уходит, приходится на мышцы и воду, а не на жир. Об этом предупредила Мелисса Митри, магистр наук, сертифицированный диетолог. Исследования показывают, что силовые тренировки могут помочь сохранить мышечную массу во время похудения. При этом с силовыми упражнениями вы можете не терять вес так быстро, как вам хотелось бы.

Набор потерянного веса. При уменьшении мышечной массы также снижается скорость метаболизма. Также тело при похудении переходит в режим выживания и пытается накапливать каждую потреблённую калорию, когда вы отказываетесь от диеты.

Нехватка необходимых питательных веществ. В этом случае можно столкнуться с анемией, выпадением волос, бледной кожей, усталостью, слабыми костями.