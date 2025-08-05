Потеря роста и другие неочевидные признаки ухудшения здоровья костей

Низкая плотность костей. Это ранний признак того, что у вас может развиться остеопороз.

Переломы костей (особенно при лёгкой травме). Примерно у 50% женщин и 25% мужчин в течение жизни может произойти перелом, который связан с остеопорозом. Наиболее распространённые места переломов при остеопорозе - бёдра, позвоночник, запястья.

Потеря роста. Если вы стали ниже более чем на 4 см, это может указывать на остеопороз.

Искривлённая верхняя часть спины. Компрессионные переломы могут привести к разрушению позвонков верхней части спины. Это вызывает сутулость.

Внезапная боль в спине. Это симптом компрессионных переломов.