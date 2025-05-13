Потеря веса и не только: чем полезно и вредно для здоровья употребление йогурта каждый день

Потеря веса. Исследования показывают, что белки молока и йогурта делают нас сытыми за счёт повышения уровня GLP-1 (глюкагоноподобного пептида-1) и пептида YY (PYY). Кроме того, йогурт - это ферментированный продукт. Полезные бактерии в нём могут способствовать формированию кишечного микробиома.

Увеличение веса. Если вы будете каждый день есть ароматизированный йогурт, то можете набрать вес. Связано это с тем, что в таком продукте много сахара и килокалорий.

Улучшение здоровья кишечника. По словам Бесс Бергер, сертифицированного диетолога, основательницы Nutrition by Bess, йогурт поддерживает здоровье кишечника, иммунитет, может улучшить пищеварение, помочь сохранить мышцы. Он содержит пробиотики, витамины группы В, кальций.

Крепкие кости. В йогурте много кальция и белка.