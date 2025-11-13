Повседневная речь расскажет о здоровье вашего мозга

Результаты новой работы опубликованы в Journal of Speech, Language, and Hearing Research. Это одно из первых исследований, в которых учёные показали связь между естественными речевыми паттернами и важнейшими когнитивными функциями.

Получается, что ритм нашей речи - это в целом важный индикатор здоровья мозга. В рамках экспериментов участники должны были описывать сложные изображения своими словами, одновременно выполняя стандартные тесты на исполнительные функции. Используя искусственный интеллект, учёные провели анализ записей и выявили сотни малозаметных особенностей, включая паузы, слова-паразиты и временные закономерности. Эти особенности предсказывали результаты когнитивных тестов, даже с учётом пола, возраста, образования.