Повышение уровня сахара в крови и другие риски для здоровья употребления белого хлеба

Повышение уровня сахара в крови и риска развития диабета. Регулярное употребление продуктов, которые вызывают резкие скачки уровня глюкозы в крови (типа белого хлеба), повышает риск развития хронических заболеваний. В том числе это болезни сердца, ожирение, диабет 2 типа.

Нехватка клетчатки. При производстве белого хлеба из зерна удаляются все компоненты, кроме эндосперма. Это лишает такой хлеб клетчатки, витаминов и минералов. Рацион, богатый клетчаткой, связывают со снижением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и улучшением здоровья кишечника. Также клетчатка помогает бороться с запорами.