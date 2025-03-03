Поза во время сна оказалась связана с психическим здоровьем

Поза во время сна оказалась связана с психическим здоровьемНо пока доказательств этой теории мало
Недавние исследования сосредотачивались не на позе во время сна, а на влиянии качества сна на физическое и психическое здоровье. К примеру, согласно одной недавней работе, сон на боку может помочь вывести из мозга отходы, снижая потенциально риск возникновения болезни Альцгеймера. Также наиболее значимое исследование продемонстрировало, что сон и стресс воздействуют друг на друга вне зависимости от позы сна.
Уровень кортизола должен снижаться в течение дня. Когда он всё ещё высок вечером, это мешает выработке мелатонина, гормона сна. Со временем повышенный уровень кортизола может привести к бессоннице, усугубить депрессию и беспокойство.
Согласно научным исследованиям, многие расстройства сна (в том числе апноэ во сне, синдром беспокойных ног, бессонница, нарколепсия, дневная сонливость и кошмары) чаще встречаются у людей, имеющих проблемы с психическим здоровьем.
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