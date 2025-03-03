Фитнес и здоровье
Опубликовано 03 марта 2025, 19:30
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Поза во время сна оказалась связана с психическим здоровьем

Но пока доказательств этой теории мало
Самая первая статья о позах во время сна написана была в конце 70-х. Поэтому эта тема не очень хорошо изучена, сказал изданию Verywell Брюс Таммелин, доктор медицины, медицинский директор Центра расстройств сна больницы Провиденс Св. Иосифа.
Поза во время сна оказалась связана с психическим здоровьем
© SleepMaker

Недавние исследования сосредотачивались не на позе во время сна, а на влиянии качества сна на физическое и психическое здоровье. К примеру, согласно одной недавней работе, сон на боку может помочь вывести из мозга отходы, снижая потенциально риск возникновения болезни Альцгеймера. Также наиболее значимое исследование продемонстрировало, что сон и стресс воздействуют друг на друга вне зависимости от позы сна.

Поза во время сна оказалась связана с психическим здоровьем
© Andrii Lysenko / Getty Images

Уровень кортизола должен снижаться в течение дня. Когда он всё ещё высок вечером, это мешает выработке мелатонина, гормона сна. Со временем повышенный уровень кортизола может привести к бессоннице, усугубить депрессию и беспокойство.

Согласно научным исследованиям, многие расстройства сна (в том числе апноэ во сне, синдром беспокойных ног, бессонница, нарколепсия, дневная сонливость и кошмары) чаще встречаются у людей, имеющих проблемы с психическим здоровьем.

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