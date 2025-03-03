Поза во время сна оказалась связана с психическим здоровьем

Уровень кортизола должен снижаться в течение дня. Когда он всё ещё высок вечером, это мешает выработке мелатонина, гормона сна. Со временем повышенный уровень кортизола может привести к бессоннице, усугубить депрессию и беспокойство.

Согласно научным исследованиям, многие расстройства сна (в том числе апноэ во сне, синдром беспокойных ног, бессонница, нарколепсия, дневная сонливость и кошмары) чаще встречаются у людей, имеющих проблемы с психическим здоровьем.

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