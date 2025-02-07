Позднее наступление менопаузы оказалось связано с более здоровым сердцем

Исследование показало, что сосудистая функция была всего на 24% хуже в группе с поздним началом менопаузы по сравнению с группой до менопаузы. При этом у женщин, у которых менопауза началась в нормальное время, состояние сосудов было на 51% хуже.

Различия между группами сохранялись также в течение 5 и более лет после того, как женщины пережили менопаузу. При этом в группе с поздним началом сосудистая функция была на 44% лучше, чем в группе с нормальным началом менопаузы.

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