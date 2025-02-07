Фитнес и здоровье
Опубликовано 07 февраля 2025, 08:15
2 мин.

Практика осознанности и другие лучшие стратегии для снятия стресса

И для улучшения благополучия
Для некоторых из нас борьба со стрессом может быть изнурительной. При этом длительный (хронический) стресс может привести к воспалению, ослаблению иммунной системы, повысить риск возникновения проблем с пищеварением, болезней сердца, увеличения веса, инсульта.
Практика осознанности и другие лучшие стратегии для снятия стресса
© Elevate Nutrition

Вот несколько эффективных стратегий снятия стресса.

Практикуйте осознанность. Психологи обнаружили, что это может изменить ваш мозг и вашу биологию. Осознанность снижает уровень стресса, уменьшает симптомы депрессии, укрепляет иммунитет.

Используйте техники релаксации. Расслабление замедляет сердечный ритм, снижает кровяное давление, уменьшает мышечное напряжение. Одна из техник — это прогрессивная мышечная ралаксация. Она подразумевает, что вы расслабляете все мышцы тела, одну за другой.

Учитесь управлять временем. Благодаря этому вы уменьшите ощущение подавленности и тревоги, освободите время для отдыха и удовольствий.

Развивайте эмоциональную устойчивость. Практикуйте для этого заботу о себе, развивайте позитивный настрой, улучшайте навыки решения проблем, учитесь принимать изменения и ставьте реалистичные цели.

Подумайте о возможности стать волонтёром. Это может сделать вас счастливее и снизит уровень стресса. Одно исследование продемонстрировало, что люди, которые добровольно помогали другим в прошлом году, были более довольны своей жизнью, чем те, кто этого не делал. Кроме того, они сообщили об улучшении их психического здоровья и общего состояния здоровья.

Сократите время, проведённое перед экраном. Исследования связывают чрезмерное использование смартфона с высоким уровнем стресса и проблемами с психическим здоровьем.

Попробуйте ароматерапию. Вдыхание запаха эфирных масел, ароматических свечей и пр. может снизить уровень стресса. Одно исследование даже показало, что запах вашего партнёра или запах, который остаётся на его одежде, может действовать расслабляюще.

Практика осознанности и другие лучшие стратегии для снятия стресса
© Kathrin Ziegler / Getty Images

Выполняйте дыхательные упражнения. Некоторые исследования демонстрируют, что они могут быть эффективнее практики осознанности для снижения уровня тревожности. Также дыхательные упражнения способны улучшить настроение, уменьшить беспокойство и снизить частоту сердечных сокращений и дыхания.

Проводите время на природе. Всего 10 минут среди деревьев и другой растительности помогут улучшить ваше психическое благополучие, сделать вас счастливее.

Больше занимайтесь физической активностью. Многие научные работы показывают, что движение тела и регулярные упражнения улучшают настроение и снижают уровень стресса.

Устанавливайте социальные связи. Когда вы постоянно общаетесь с семьёй и друзьями, вы можете реже чувствовать себя одиноким. Также социальные связи снижают риск смертности, улучшают настроение, снижают кровяное давление.

Выражайте благодарность. В некоторых исследованиях отмечается, что люди, которые выражают благодарность, сообщают о меньшем уровне стресса, лучшем качестве жизни, меньшем количестве проблем с психическим здоровьем.

Попробуйте вести дневник. Это может быть эффективным способом борьбы с депрессией, а также может помочь при хронических заболеваниях.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.