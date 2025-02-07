Практика осознанности и другие лучшие стратегии для снятия стресса

Вот несколько эффективных стратегий снятия стресса.

Практикуйте осознанность. Психологи обнаружили, что это может изменить ваш мозг и вашу биологию. Осознанность снижает уровень стресса, уменьшает симптомы депрессии, укрепляет иммунитет.

Используйте техники релаксации. Расслабление замедляет сердечный ритм, снижает кровяное давление, уменьшает мышечное напряжение. Одна из техник — это прогрессивная мышечная ралаксация. Она подразумевает, что вы расслабляете все мышцы тела, одну за другой.

Учитесь управлять временем. Благодаря этому вы уменьшите ощущение подавленности и тревоги, освободите время для отдыха и удовольствий.

Развивайте эмоциональную устойчивость. Практикуйте для этого заботу о себе, развивайте позитивный настрой, улучшайте навыки решения проблем, учитесь принимать изменения и ставьте реалистичные цели.

Подумайте о возможности стать волонтёром. Это может сделать вас счастливее и снизит уровень стресса. Одно исследование продемонстрировало, что люди, которые добровольно помогали другим в прошлом году, были более довольны своей жизнью, чем те, кто этого не делал. Кроме того, они сообщили об улучшении их психического здоровья и общего состояния здоровья.

Сократите время, проведённое перед экраном. Исследования связывают чрезмерное использование смартфона с высоким уровнем стресса и проблемами с психическим здоровьем.

Попробуйте ароматерапию. Вдыхание запаха эфирных масел, ароматических свечей и пр. может снизить уровень стресса. Одно исследование даже показало, что запах вашего партнёра или запах, который остаётся на его одежде, может действовать расслабляюще.