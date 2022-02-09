Правда ли, что алкоголь помогает в изучении английского и других иностранных языков

Существует голландское исследование, где учёные изучали влияние алкогольных напитков на способности к языкам. Участвовали в эксперименте 50 немецких студентов, которые учили голландский язык. Важно при этом подчеркнуть, что все испытуемые владели иностранным на уровне С1 (были способны поддерживать разговор на сложные темы). При этом оценивали языковые способности немцев в ходе исследования носители-голландцы. Оказалось, что те, кто пил алкоголь перед беседой, лучше произносили слова и связывали предложения по сравнению с трезвыми участниками.

В 1972 году американцы выяснили, что пьяные люди лучше произносят иностранные слова, однако запоминают их хуже.

В 2021 году изучалось влияние алкоголя на иностранный и родной язык. Как оказалось, в пьяном состоянии акцент на иностранном языке сглаживается, а вот на родном - приобретается.

Таким образом, заключает автор, положительно могут повлиять на изучение иностранного 1-2 порции алкогольных напитков. Это касается именно разговорных навыков. Правда, при этом должны соблюдаться и ещё несколько пунктов.

Прежде всего, человек должен владеть языков на уровне не ниже Upper-Intermediate. Далее - если выпить слишком много, то эффект будет противоположным. Наконец, новые слова и грамматические конструкции изучать в этом случае не получится. Всё дело в том, что в пьяном состоянии часть мозга, отвечающая за память, работает плохо.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.