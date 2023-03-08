Правда ли, что бег приводит к проблемам с коленями

По словам доктора Мэтью Джеймса Хартвелла, научного сотрудника спортивной медицины в области ортопедической хирургии в Калифорнийском университете, просто из-за бега у вас не может развиться остеоартрит коленного или тазобедренного сустава. Эта болезнь возникает из-за других факторов.

Риск возникновения остеоартрит коленного или тазобедренного сустава у марафонцев или немарафонцев повышается из-за пожилого возраста, семейного анамнеза артрита тазобедренного или коленного сустава, прошлых травм или операций на колене, высокого индекса массы тела.