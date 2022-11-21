Правда ли, что белковые продукты снижают риск ожирения

Правда ли, что белковые продукты снижают риск ожиренияОтвечают учёные
Результаты недавнего исследования показали, что белковые продукты могут спасти от ожирения, а вот рацион, где белка мало и много обработанных продуктов, - повышает риск развития этого заболевания. Опубликованы эти выводы были в журнале Obesity.
В новом исследовании специалисты утверждают, что организм человека действительно нуждается в белке при похудении. Оказалось, что люди, которые завтракают продуктами, содержащими много белка, в течение дня съедают меньше пищи.
Более того, те участники исследования, которые в начале дня не получали достаточное количество белка, в результате потребляли в течение дня больше килокалорий. Но это ещё не всё: они также ели больше жирных продуктов, соли, сахара, употребляли больше алкоголя, в целом ели менее здоровую пищу.
Одна из причин, из-за которой люди ели меньше белка, - это, скорее всего, потребление большого количества обработанных пищевых продуктов. Это повышает вероятность развития ожирения, появления лишнего веса, хронических болезней.
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