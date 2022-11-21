Правда ли, что белковые продукты снижают риск ожирения

Более того, те участники исследования, которые в начале дня не получали достаточное количество белка, в результате потребляли в течение дня больше килокалорий. Но это ещё не всё: они также ели больше жирных продуктов, соли, сахара, употребляли больше алкоголя, в целом ели менее здоровую пищу.

Одна из причин, из-за которой люди ели меньше белка, - это, скорее всего, потребление большого количества обработанных пищевых продуктов. Это повышает вероятность развития ожирения, появления лишнего веса, хронических болезней.

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