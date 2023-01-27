Правда ли, что благодарность помогает снизить стресс

Правда ли, что благодарность помогает снизить стрессУзнали ирландские исследователи
В новой научной работе, проведённой экспертами из ирландских университетов, отмечает, что благодарность оказывает сильное влияние на здоровье человека. Выяснилось, что она обладает мощным антистрессовым эффектом, а это может улучшить здоровье сердца.
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В недавнем исследовании, проведённом с участием 68 взрослых, говорится о благотворном влиянии благодарности на здоровье человека. Проводилось это исследование в Ирландском университете Мейнута, а возраст его участников составлял 18-57 лет.
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Учёные обнаружили, что при состоянии благодарности у людей на протяжении всего периода тестирования систолическое артериальное давление было низким. Это значит, что подобное состояние благотворно влияет как на стресс, так и на восстановление после него.
Все выводы, сделанные в ходе исследования, были опубликованы в Journal of Psychophysiology.
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