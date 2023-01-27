Правда ли, что благодарность помогает снизить стресс

Учёные обнаружили, что при состоянии благодарности у людей на протяжении всего периода тестирования систолическое артериальное давление было низким. Это значит, что подобное состояние благотворно влияет как на стресс, так и на восстановление после него.

Все выводы, сделанные в ходе исследования, были опубликованы в Journal of Psychophysiology.

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