Правда ли, что человек с возрастом меньше верит в себя

Оказалось, что вера в успех задуманного дела и страсть к нему со временем у человека угасает. Другими словами, нам действительно становится проще с возрастом опустить руки и сдаться.

В то же время упрямство с годами у людей только растёт. То есть добиться чего-то значительного всё ещё возможно со временем, но благодаря настойчивости.

Что касается половых различий, то в целом мужчины с большей страстью относятся к делу, которым хотят заниматься. Представители женского пола при этом сильнее верят в себя и в то, что всё получится.

Результаты проведённого исследования были опубликованы в «Международном журнале экологических исследований и общественного здравоохранения».