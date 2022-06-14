Правда ли, что человек с возрастом меньше верит в себя

Правда ли, что человек с возрастом меньше верит в себяНа этот вопрос ответили норвежские учёные
По словам профессора кафедры психологии из Норвежского университета науки и технологий Хермундура Зигмундссона, главной целью нового исследования было понять, как со временем меняются в зависимости от пола человека вера в себя, настойчивость, страсть к делу. В ходе работы специалисты проанализировали информацию о 1548 людям в возрасте от 13 до 77 лет.
Оказалось, что вера в успех задуманного дела и страсть к нему со временем у человека угасает. Другими словами, нам действительно становится проще с возрастом опустить руки и сдаться.
В то же время упрямство с годами у людей только растёт. То есть добиться чего-то значительного всё ещё возможно со временем, но благодаря настойчивости.
Что касается половых различий, то в целом мужчины с большей страстью относятся к делу, которым хотят заниматься. Представители женского пола при этом сильнее верят в себя и в то, что всё получится.
Результаты проведённого исследования были опубликованы в «Международном журнале экологических исследований и общественного здравоохранения».