Правда ли, что человек с возрастом становится более циничным

Правда ли, что человек с возрастом становится более циничнымВот что говорит об этом наука
Согласно научным данным, в среднем чем старше становится человек, тем меньше он склонен видеть другие точки зрения или изучать что-то новое. То есть действительно чем больше нам лет, тем более ограниченными мы являемся.
Помимо этого, у пожилых людей уменьшается невротизм (тревожность) и они становятся более покладистыми. Поэтому в целом старики обычно спокойнее, дружелюбнее, доверчивее и приятнее, чем молодые. Также в швейцарском исследовании, в котором участвовали люди старше 80 лет, говорится, что такие люди отличаются удивительным самообладанием и безразличием к старости (то есть неким «пожилым хладнокровием»).
Есть и другая точка зрения среди специалистов. Она заключается в том, что (как утверждает психоаналитик Эрик Эриксон) человек в возрасте 65 лет и старше принимает участие в некой психологической битве между отчаянием и честностью.
Специалист отмечает, что если старики будут воспринимать свою жизнь с разочарованием и сожалением, то отчаяние в этой битве победит. Те же пожилые, которые признают, что сделали за жизнь всё, что могли, и принимают её, считают осмысленной, могут избежать этого ощущения горечи.