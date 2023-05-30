Правда ли, что чем быстрее вы теряете вес, тем быстрее он возвращается

Группа людей, которые должны были быстро терять вес, была переведена на очень низкокалорийную диету с использованием заменителей пищи, в том числе коктейлей, батончиков и супов, три раза в день. Группе медленной потери веса порекомендовали съедать на 500 калорий меньше в день. Кроме того, они употребляли один-два заменителя пищи ежедневно.

Примерно 50% людей из группы медленной потери веса и 81% людей из группы быстрой потери веса снизили в итоге массу тела на 12,5% и больше. После этого все, кто потерял 12,5% и больше, были переведены на диету для поддержания веса примерно на 2,75 года. К 3 годам 76% из группы медленной потери веса и такой же процент из группы быстрой потери веса восстановили свой потерянный вес. Получается, что не имело значения, быстро или медленно люди теряли вес, потому что они всё равно набирали сброшенные килограммы.

Вместе с тем другое исследование, где участвовала 101 женщина в период менопаузы, показало, что быстрая потеря веса привела к лучшим результатам, чем медленная, за 3 года.

Однако есть и другие факторы, которые нужно учитывать при похудении. Это изменения в составе тела, плотность костей и пр.

В ходе метаанализа выяснилось также, что величина потери веса была одинаковой как при быстром, так и при медленном похудении. Но при медленной потере веса результаты в отношении обмена веществ и того, сколько калорий люди сжигают в покое, в целом были лучше, чем при быстрой. Также медленная потеря веса привела к большему уменьшению жировой массы, то есть к лучшему соотношению мышц и жира. Более благоприятным является медленное избавление от лишних килограммов и для плотности костей.

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