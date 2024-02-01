Правда ли, что «цветной шум» улучшает сон

Кэрриер и её команда повторили эксперимент десятилетней давности в своей лаборатории. Результат оказался таким же: точный звуковой сигнал может заставить нервную систему производить медленные волны. Однако доказательств того, что эти волны помогут улучшить качество сна у того, кто страдает бессонницей, сейчас нет.

Соответственно, на сегодняшний день научных доказательств того, что звук или звуки улучшают сон, оказывая влияние на мозговые волны, недостаточно. Тем не менее некоторым людям может помочь всё, что отличается успокаивающим эффектом. Например, музыка или белый шум.

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