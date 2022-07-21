Правда ли, что депрессия возникает из-за нарушения работы мозга

В ходе одного исследования, связанного с изучением разницы между уровнем серотонина и продуктов его распада у людей с депрессией и без неё, выяснилось, что на самом деле отличий между этими испытуемыми нет вообще.

Другое исследование продемонстрировало, что активность серотонина у людей с депрессией или такая же, как у здоровых, или даже выше.

При снижении у добровольцев уровня серотонина искусственным способом у множества людей депрессия так и не возникла.

Сейчас многие антидепрессанты воздействуют именно на серотонин, также есть антидепрессанты, которые влияют на уровень норадреналина. При этом учёные сходятся в том, что всё же при депрессии большую роль играет серотонин, а не норадреналин. Кроме того, если антидепрессанты действительно просто притупляют эмоции или действуют как плацебо, то неясно, вреда или пользы они больше приносят. Поэтому нельзя сказать, что приём антидепрессантов полностью безопасен, заключает автор статьи.

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