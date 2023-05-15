Правда ли, что дети делают людей счастливее: объясняет нейробиолог

Кажется, что большинство из нас в определённый момент своей жизни начинает хотеть завести детей. Но при каком раскладе человек счастливее: с детьми или без них?

Это довольно сложный вопрос, который зависит в том числе от индивидуальных факторов. Но есть несколько общих вещей, связанных с этим.

При появлении ребёнка у человека происходят в мозгу изменения. У женщины в процессе родов и в период кормления в организме становится много окситоцина - гормона объятий, который усиливает эмоциональные связи, заставляет испытывать больше удовольствия от взаимодействия с другими. И трудно представить себе более сильную связь, чем между мамой и малышом. Причём эти ощущения и эмоции будут очень интенсивными. Относится всё это и к отцам. Связано это с тем, что мозг каждого человека запрограммирован на положительную реакцию на младенцев.