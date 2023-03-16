Правда ли, что если одна ягода с плесенью, то нельзя есть всю гроздь

При этом если больше четвёртой части всех ягод покрыты плесенью, то лучше будет избавиться от вообще всех ягод. Но если остальные плоды выглядят хорошо, то их, скорее всего, можно есть после того, как вы их тщательно вымоете.

Если вы заметили плесень только после того, как начали есть ягоду, то паниковать не стоит. Вряд ли от небольшого количества плесени вы заболеете. Но если вы съедите её слишком много, то можете столкнуться с болью в животе, рвотой, тошнотой. Однако случается это довольно редко.

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