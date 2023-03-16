Правда ли, что если одна ягода с плесенью, то нельзя есть всю гроздь

Правда ли, что если одна ягода с плесенью, то нельзя есть всю гроздьОтвечает врач
Если ягоды хранить неправильно, то они могут стать мягкими и покрыться плесенью. Но это вовсе не значит, что из-за плесени портится сразу вся партия ягод.
Фото: Wellcurve
Специалист по детским инфекционным заболеваниям из клиники Майо д-р Нипуни Раджапаксе объяснил, можно ли есть ягоды, которые находятся рядом с той, на которой появилась плесень.
На ягодах может появляться белый налёт, похожий на пух или хлопок. Однако несколько заплесневелых ягод - это не повод выбрасывать всю партию. Избавляться нужно только от тех, которые могли напрямую контактировать с заплесневелыми плодами, а также от собственно ягод с плесенью.
При этом если больше четвёртой части всех ягод покрыты плесенью, то лучше будет избавиться от вообще всех ягод. Но если остальные плоды выглядят хорошо, то их, скорее всего, можно есть после того, как вы их тщательно вымоете.
Если вы заметили плесень только после того, как начали есть ягоду, то паниковать не стоит. Вряд ли от небольшого количества плесени вы заболеете. Но если вы съедите её слишком много, то можете столкнуться с болью в животе, рвотой, тошнотой. Однако случается это довольно редко.
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