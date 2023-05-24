Правда ли, что физические упражнения полезны для мозга

Первое научное исследование, связанное с влиянием физической активности на мозг, было опубликовано 27 марта 2023 года. Эта работа представляла собой обзор обзор 24 метаанализов, где повторно изучаются данные 11 266 здоровых людей. Несмотря на то что почти во всех этих метаанализах было отмечено положительное воздействие упражнений на когнитивные функции, авторы всё же пришли к выводу, что эти метаанализы были субоптимальными.

То есть, к примеру, учёными редко принималась во внимание тенденция публиковать только значимые результаты исследования. В итоге польза упражнений была на самом деле меньше. Основываясь на этих выводах, авторы говорят, что ВОЗ не должна заявлять, что физическая активность улучшает когнитивное здоровье, успеваемость и исполнительную функцию. Как минимум до тех пор, пока не будет накоплено достаточно научных доказательств.