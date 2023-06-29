Правда ли, что йога уменьшает беспокойство

Правда ли, что йога уменьшает беспокойствоВот что говорят научные исследования
Любители йоги утверждают, что она улучшает психическое здоровье, сон, помогает справиться со стрессом. Но так ли это на самом деле?
Йога включает в себя различные позы и дыхательные упражнения. Научные исследования показывают, что дыхание в сочетании с сознательными движениями помогает сбалансировать вегетативную нервную систему, снизить уровень кортизола, обеспечить хорошее самочувствие.
Вегетативная нервная система состоит из симпатической и парасимпатической. В научных работах, проведённых Медицинской школой Бостонского университета, Нью-Йоркским медицинским колледжем и Колумбийским университетом, говорится, что йога уменьшает уровень стресса и уравновешивает вегетативную нервную систему.
В йоге нужно следить за дыханием. Если вы будете дышать медленно и глубоко, то сможете повысить активность парасимпатической нервной системы. Благодаря этому вы будете чувствовать себя спокойнее.
Также одно исследование, проведённое в Австралии в 2019 году, доказало, что йога даёт людям общий опыт, безопасное пространство для общения. Подтверждены научно и такие преимущества йоги, как улучшение памяти и внимания.
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