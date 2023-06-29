Правда ли, что йога уменьшает беспокойство

В йоге нужно следить за дыханием. Если вы будете дышать медленно и глубоко, то сможете повысить активность парасимпатической нервной системы. Благодаря этому вы будете чувствовать себя спокойнее.

Также одно исследование, проведённое в Австралии в 2019 году, доказало, что йога даёт людям общий опыт, безопасное пространство для общения. Подтверждены научно и такие преимущества йоги, как улучшение памяти и внимания.

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