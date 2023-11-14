Правда ли, что искусственные подсластители помогают похудеть

Научными исследованиями также были подтверждены некоторые преимущества искусственных подсластителей для здоровья.

Могут способствовать снижению веса. По оценкам Министерства сельского хозяйства США, благодаря замене порции обычного Sprite (8 унций, или 240 мл) на версию с нулевым содержанием сахара вы сэкономите 101 ккал. Обзор и метаанализ, опубликованные в BMJ, показали, что ежедневное потребление калорий было ниже у здоровых людей с избыточным весом и ожирением, которые вместо сахара получали искусственные подсластители. Хотя и убедительных доказательств пользы искусственного сахара тоже не было.

Не повышают уровень сахара в крови. Известно, что искусственные подсластители не повышают уровень сахара в крови так, как настоящий сахар. И в этом плане они могут помочь людям с сахарным диабетом.

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