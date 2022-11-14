Правда ли, что из-за проблем с кожей у людей страдает психика

Вместе с тем исследование показало, что психологическую помощь некоторым людям с экземой никогда даже не предлагали. Согласно данным этого исследования, 83 % были обеспокоены своим состоянием, 81 % ощущали смущение, а 62 % слышали от незнакомцев комментарии о своей коже.

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