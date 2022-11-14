Правда ли, что из-за проблем с кожей у людей страдает психика

Правда ли, что из-за проблем с кожей у людей страдает психикаОтвечают учёные
Согласно статистике, каждый шестой житель Великобритании страдает экземой. Помимо этого, у трёх из четырёх людей с этой болезнью есть депрессия или другие проблемы с психическим здоровьем.
Фармацевтическая фирма Typharm провела опрос среди людей с экземой. Оказалось, что 82 % из них ощущают недостаток уверенности в себе, а другие смущаются, когда незнакомые люди спрашивают их о болезни. Но действительно тревожно то, что 32 % признались, что думали о самоубийстве.
Вместе с тем исследование показало, что психологическую помощь некоторым людям с экземой никогда даже не предлагали. Согласно данным этого исследования, 83 % были обеспокоены своим состоянием, 81 % ощущали смущение, а 62 % слышали от незнакомцев комментарии о своей коже.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.