Правда ли, что из-за сладких напитков возникает недержание мочи

Известно, что почти 20 % женщин в возрасте старше 50 лет сталкиваются с недержанием мочи. В обществе есть убеждение, что употребление искусственно подслащённых напитков (например, газировок) влияет на развитие этой болезни. Однако недавнее исследование показало, что существенного влияния на самом деле подобные напитки на вероятность развития у женщины этого заболевания не оказывают.