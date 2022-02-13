Правда ли, что из-за смартфонов люди стали более одиноки

Доктор Мишель Друэн, профессор психологии Университета Индианы и Университета Пердью в Форт-Уэйне, уверена, что современным людям не хватает близких отношений с окружающими. Связано это со стремлением к удалённой работе, с необходимостью носить маски из-за пандемии коронавируса. Более того, даже когда люди возвращаются домой, они понимают, что их дети или супруг/супруга могут потенциально заразить их ковидом. И это тоже влияет на уровень близости с другими людьми.

В целом сейчас множество людей в разных странах одиноки. А на каждого пятого взрослого в Великобритании и США, у каждого десятого - в Японии одиночество влияет негативно. В то же время в целом, по мнению психолога, сейчас близко с кем-то взаимодействовать стало сложнее, чем раньше.

Согласно исследованиям, с 1970 по 2014 год количество людей, состоящих в браке, сокращалось. На это указывают данные о 232 странах. Если же брать тех, кому меньше 30 лет, то постепенно процент женатых и замужних тоже снизился: с 70 до 60 процентов и с 90 до 80 процентов соответственно.