Правда ли, что из-за смартфонов люди стали более одиноки

Правда ли, что из-за смартфонов люди стали более одинокиОтвечает психолог
Доктор Мишель Друэн, профессор психологии Университета Индианы и Университета Пердью в Форт-Уэйне, уверена, что современным людям не хватает близких отношений с окружающими. Связано это со стремлением к удалённой работе, с необходимостью носить маски из-за пандемии коронавируса. Более того, даже когда люди возвращаются домой, они понимают, что их дети или супруг/супруга могут потенциально заразить их ковидом. И это тоже влияет на уровень близости с другими людьми.
В целом сейчас множество людей в разных странах одиноки. А на каждого пятого взрослого в Великобритании и США, у каждого десятого - в Японии одиночество влияет негативно. В то же время в целом, по мнению психолога, сейчас близко с кем-то взаимодействовать стало сложнее, чем раньше.
Согласно исследованиям, с 1970 по 2014 год количество людей, состоящих в браке, сокращалось. На это указывают данные о 232 странах. Если же брать тех, кому меньше 30 лет, то постепенно процент женатых и замужних тоже снизился: с 70 до 60 процентов и с 90 до 80 процентов соответственно.
Близость, причём не только физическая, но и интеллектуальная, духовная, важна ещё и потому, что подобные отношения - залог долголетия и счастливой жизни. Поколение миллениалов занимается сексом меньше, чем предыдущие поколения, серьёзных отношений, по мнению эксперта, у них тоже меньше.
При этом социальные сети не способны избавить от одиночества. Согласно исследованию, проведённому в США, 25 процентов самых активных пользователей соцсетей в два раза чаще ощущают себя социально изолированными по сравнению с 25 процентами тех, кто пользуется соцсетями реже всего. Поэтому можно сказать, что действительно люди ощущают себя более одинокими, чем раньше.
В то же время технологии помогают людям удовлетворять различные потребности. Например, в общении. Вероятно, поэтому и существует такая сильная зависимость от гаджетов, говорит эксперт. Но, по мнению Мишель Друэн, нужно научиться применять смартфоны для установления более тесных связей друг с другом. Кроме того, как показывают исследования, в интернете люди могут сблизиться довольно быстро. Это может быть связано с такими возможностями, как анонимность, асинхронность пребывания в Сети. В результате человек меньше опасается негативной оценки со стороны собеседника.