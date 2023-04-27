Правда ли, что из-за углеводов вы набираете вес

Существует две разновидности углеводов. Они бывают сложными и рафинированными.

Сложные углеводы делятся на две группы: клетчатка и крахмал. Крахмал содержится в рисе, макаронах, картофеле, клетчатка - в овощах, цельнозерновых продуктах (коричневый рис). В качестве примеров сложных углеводов можно назвать мёд, фрукты, молочные продукты.

Рафинированные углеводы подвергаются более сильной обработке. Из-за этого в них нет клетчатки и других питательных веществ, поэтому и перевариваются они быстрее. Их можно получить из добавленного сахара, рафинированной муки, а также из таких продуктов, как белый рис, белые макароны, белый хлеб, выпечка.

Если вы потребляете слишком много углеводов любого вида или просто много углеводов в течение дня, то со временем можете из-за этого набрать вес. Поэтому важно выбирать качественные углеводы и употреблять их в умеренных количествах.

Недостаток углеводов может плохо сказаться на вашем самочувствии. Вы столкнётесь с раздражительностью, усталостью, снижением уровня энергии, сильной тягой к углеводам или сахару. Для того чтобы достичь здорового баланса, сосредоточьтесь на выборе углеводов с высоким содержанием клетчатки.

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