Правда ли, что холод вредит лёгким

Тело человека на самом деле очень хорошо приспособлено к адаптации к холодному воздуху. Когда такой воздух проникает в организм, то начинают действовать множество механизмов, нагревающих и увлажняющих воздух до его попадания в лёгкие.

Нужно сказать, что очень холодный воздух всё-таки опасен для всех. Однако особенно осторожными нужно быть тем, кто страдает хроническими заболеваниями лёгких (хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)). Также при эмфиземе из-за холодного воздуха могут возникнуть спазмы бронхиального прохода, а это затруднит дыхание.

Кроме того, холодный зимний воздух может обострить симптомы респираторных заболеваний. В том числе астмы и других болезней лёгких.

Во время снежной бури лучше вообще не выходить не улицу. Но если вам придётся, то старайтесь вдыхать воздух через нос, а не через рот.

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