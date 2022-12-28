Правда ли, что холод вредит лёгким

Правда ли, что холод вредит лёгкимОсобенно экстремальный холод
Что происходит, когда холодный воздух попадает в наши лёгкие? Объясняет доктор Ариан Шиари из клиники Майо.
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Вообще наше тело делает всё возможное для поддержания внутренней температура тела в районе 37 градусов по Цельсию. Если не мёрзнет всё тело, то и лёгкие должны быть в порядке. Однако когда холодный и сухой воздух попадает в лёгкие, то он может привести к раздражению, а это - к бронхоспазму. Всё это может привести к ощущению сдавления в области груди. Однако сами лёгкие вряд ли замёрзнут.
Тело человека на самом деле очень хорошо приспособлено к адаптации к холодному воздуху. Когда такой воздух проникает в организм, то начинают действовать множество механизмов, нагревающих и увлажняющих воздух до его попадания в лёгкие.
Нужно сказать, что очень холодный воздух всё-таки опасен для всех. Однако особенно осторожными нужно быть тем, кто страдает хроническими заболеваниями лёгких (хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)). Также при эмфиземе из-за холодного воздуха могут возникнуть спазмы бронхиального прохода, а это затруднит дыхание.
Кроме того, холодный зимний воздух может обострить симптомы респираторных заболеваний. В том числе астмы и других болезней лёгких.
Во время снежной бури лучше вообще не выходить не улицу. Но если вам придётся, то старайтесь вдыхать воздух через нос, а не через рот.
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