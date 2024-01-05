Правда ли, что холодная вода вредна для здоровья

Правда ли, что холодная вода вредна для здоровьяО ней существует большое количество мифов
Эксперты рассказали, вредит ли холодная вода здоровью человека. Все мы знаем, насколько важно избегать обезвоживания. Особенно в жаркую погоду. Но есть мнение, что холодная вода только вредит нашему организму. Так ли это с точки зрения науки?
Холодная вода вредна для здоровья. На самом деле это один из мифов. Исследование 2001 года показало, что у 51 из 669 женщин (7,6%) возникла головня боль после употребления холодной воды, однако большинство этих женщин уже страдали мигренью. В 2012 году учёные выяснили, что холодные напитки вызывают дискомфорт у людей с ахалазией (редким расстройством глотания), но участвовали в исследовании всего 12 человек. Таким образом, научных доказательств вреда для здоровья холодной воды очень мало. Для большинства людей температура воды будет зависеть от их личных предпочтений и от обстоятельств.
Существуют и другие мифы, связанные с водой.
Нельзя пить горячую воду из-под крана. В этом есть доля правды. Горячая вода обычно является лучшим растворителем, чем холодная, поэтому она лучше растворяет металлы и минералы из труб. Кроме того, она может многократно нагреваться и охлаждаться, а болезнетворные организмы лучше растут именно в горячей воде.
Бутилированная вода лучше. Такое действительно может быть, но лишь в определённых частях мира. В Австралии и других подобных странах питьевая вода в бутылках не имеет никаких преимуществ перед водопроводной. По мнению исследователей из Университета Квинсленда, она даже может быть менее безопасной.
Сырая вода полезнее. Полезно ли пить воду из источников: рек, ручьёв, озёр? Нельзя забывать, что наши предки, которые в основном пили такую воду, часто умирали от холеры и дизентерии и в целом жили не так уж долго. Кроме того, если вы живёте в городе, а не где-то в отдалённой местности, то вода из источников там с большей вероятностью будет содержать загрязняющие вещества из окружающей среды.
Можно пить прямо из шланга. Лучше этого не делать, поскольку вода могла перед этим находиться какое-то время под солнечными лучами, что могло привести к скоплению в ней бактерий. То же самое касается фонтанчиков с питьевой водой, поэтому лучше перед тем, как начать из них пить, запустить их и подождать несколько секунд. Так через систему будет проходить уже свежая вода.
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