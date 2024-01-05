Правда ли, что холодная вода вредна для здоровья

Существуют и другие мифы, связанные с водой.

Нельзя пить горячую воду из-под крана. В этом есть доля правды. Горячая вода обычно является лучшим растворителем, чем холодная, поэтому она лучше растворяет металлы и минералы из труб. Кроме того, она может многократно нагреваться и охлаждаться, а болезнетворные организмы лучше растут именно в горячей воде.

Бутилированная вода лучше. Такое действительно может быть, но лишь в определённых частях мира. В Австралии и других подобных странах питьевая вода в бутылках не имеет никаких преимуществ перед водопроводной. По мнению исследователей из Университета Квинсленда, она даже может быть менее безопасной.

Сырая вода полезнее. Полезно ли пить воду из источников: рек, ручьёв, озёр? Нельзя забывать, что наши предки, которые в основном пили такую воду, часто умирали от холеры и дизентерии и в целом жили не так уж долго. Кроме того, если вы живёте в городе, а не где-то в отдалённой местности, то вода из источников там с большей вероятностью будет содержать загрязняющие вещества из окружающей среды.

Можно пить прямо из шланга. Лучше этого не делать, поскольку вода могла перед этим находиться какое-то время под солнечными лучами, что могло привести к скоплению в ней бактерий. То же самое касается фонтанчиков с питьевой водой, поэтому лучше перед тем, как начать из них пить, запустить их и подождать несколько секунд. Так через систему будет проходить уже свежая вода.

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