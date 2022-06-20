Правда ли, что кипячёная вода вредит здоровью

Правда ли, что кипячёная вода вредит здоровьюВсё зависит от способа кипячения
Обычно электрические чайники делают из двух материалов. Это высокомарганцовистая сталь и нержавеющая сталь 304. Отличаются они не так сильно. Однако, как отмечает Ли Гуанцян, профессор института материалов и металлургии Уханьского научно-технического университета, первая разновидность стали содержит меньше никеля, больше марганца, а также отличается низкой устойчивостью к коррозии, более тёмным оттенком.
В целом же, по словам автора материала, такой электрический чайник, если при его изготовлении соблюдались все необходимые стандарты, будет безопасен для организма. И это вне зависимости от вида стали, которая используется.
Что касается белой накипи на дне чайника, которую иногда можно заметить, то она тоже никак не вредит здоровью и не ухудшает качество воды.
Также эксперимент, проведённый CCTV-1 «Круг общения», показал, что не всякая кипячёная вода полезна для человека. Если её хранить 48 часов и больше, то в ней появится большое количество опасных бактерий. Поэтому от такой воды лучше отказаться.
Есть мнение, что кипячёная вода после того, как остывает, вредит организму. Но оно безосновательно. Всё дело в том, что чаще всего она находится всё это время в домашних условиях, то есть риск микробной инфекции на самом деле довольно низок.
При выборе электрического чайника нужно обращать внимание на упаковку. На ней должно быть указано, что он сделан из нержавеющей стали 304 и что он соответствует всем стандартам (это может быть написано в следующих формах: «соответствует стандарту GB 9684-2011», «безопасен для пищевой продукции»). Помимо этого, не забывайте время от времени убирать накипь.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.