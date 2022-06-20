Правда ли, что кипячёная вода вредит здоровью

Обычно электрические чайники делают из двух материалов. Это высокомарганцовистая сталь и нержавеющая сталь 304. Отличаются они не так сильно. Однако, как отмечает Ли Гуанцян, профессор института материалов и металлургии Уханьского научно-технического университета, первая разновидность стали содержит меньше никеля, больше марганца, а также отличается низкой устойчивостью к коррозии, более тёмным оттенком.

В целом же, по словам автора материала, такой электрический чайник, если при его изготовлении соблюдались все необходимые стандарты, будет безопасен для организма. И это вне зависимости от вида стали, которая используется.

Что касается белой накипи на дне чайника, которую иногда можно заметить, то она тоже никак не вредит здоровью и не ухудшает качество воды.