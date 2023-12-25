Правда ли, что кофе вредит почкам

Правда ли, что кофе вредит почкамОбъяснил врач
Ходят слухи, что большое количество кофе может плохо сказаться на состоянии почек. Действительно ли это так?
По словам врача и директора клиники нефрологии и урологии «Накадзава» Юсукэ Накадзавы, кофе может в некоторой степени навредить почкам человека. Дело в том, что этот напиток содержит калий, а если почки нормально не работают, то это вещество не будет выводиться должным образом. В результате у человека возникнет гиперкалиемия.
В то же время те, у кого всё в порядке с почками, могут не переживать: вряд ли употребление кофе плохо повлияет на их здоровье.
Как же понять, что вы переборщили с количеством кофе? По следующим признакам: тошнота, боль или дискомфорт в желудке, головная боль, изжога, учащённый пульс, дрожание рук, снижение концентрации, высокая тревожность, бессонница и другие проблемы со сном, раздражительность.
Если заметили у себя перечисленные выше симптомы, то выпейте воду или ячменный чай, чтобы нейтрализовать действие кофе.
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