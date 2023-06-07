Правда ли, что конкуренция заставляет людей обманывать: узнали учёные

Метаанализ в целом показал, что конкуренция действительно негативно влияет на мораль. Но это влияние очень мало. В частности, значение составляло всего 0,1 (d Коэна = -0,1). Выяснилось также, что в ходе соревнования с угадыванием чисел более нечестными становились только проигравшие (d = –0,34), а у победителей не было никаких изменений в поведении.

То есть конкуренция на честность и на мораль влияет в среднем не особо сильно. К такому выводу пришли специалисты.