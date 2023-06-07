Правда ли, что конкуренция заставляет людей обманывать: узнали учёные

Правда ли, что конкуренция заставляет людей обманывать: узнали учёныеРезультаты этого исследования были опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences
Конкуренция - неотъемлемая часть капитализма. И учёные выяснили, что люди действительно в такой среде становятся менее нравственными.
Команда австралийских учёных провела «проспективный метаанализ», чтобы понять, как конкуренция влияет на проявление человеком личностных качеств. Все исследования, которые изучались специалистами, были зарегистрированы до их проведения. Всего проанализировали эксперты 45 различных экспериментов, в ходе которых велось наблюдение за более чем 18 123 участниками.
Метаанализ в целом показал, что конкуренция действительно негативно влияет на мораль. Но это влияние очень мало. В частности, значение составляло всего 0,1 (d Коэна = -0,1). Выяснилось также, что в ходе соревнования с угадыванием чисел более нечестными становились только проигравшие (d = –0,34), а у победителей не было никаких изменений в поведении.
То есть конкуренция на честность и на мораль влияет в среднем не особо сильно. К такому выводу пришли специалисты.