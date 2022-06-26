Правда ли, что людям с диабетом нельзя есть фрукты

Как отмечает автор статьи на Sina.com, в фруктах углеводы находятся в виде таких веществ, как фруктоза, глюкоза, сахароза, а также целлюлоза, пектин, гемицеллюлоза. Последние три представляют собой пищевые волокна, а за счёт них усвоение глюкозы происходит не так быстро. Поэтому фрукты не так сильно влияют на сахар в крови, как кажется.

Людям с диабетом при выборе фруктов нужно помнить о нескольких правилах. Прежде всего, диабетики должны в основном смотреть на гликемический индекс (то есть то, как быстро продукт после употребления повышает сахар в крови) и содержание сахара. Гликемический индекс должен быть меньше 55, а всего ежедневно нужно есть 50-150 г фруктов.