Правда ли, что людям с диабетом нельзя есть фрукты

Правда ли, что людям с диабетом нельзя есть фруктыС этими продуктами действительно нужно быть осторожнее
Как отмечает автор статьи на Sina.com, в фруктах углеводы находятся в виде таких веществ, как фруктоза, глюкоза, сахароза, а также целлюлоза, пектин, гемицеллюлоза. Последние три представляют собой пищевые волокна, а за счёт них усвоение глюкозы происходит не так быстро. Поэтому фрукты не так сильно влияют на сахар в крови, как кажется.
Людям с диабетом при выборе фруктов нужно помнить о нескольких правилах. Прежде всего, диабетики должны в основном смотреть на гликемический индекс (то есть то, как быстро продукт после употребления повышает сахар в крови) и содержание сахара. Гликемический индекс должен быть меньше 55, а всего ежедневно нужно есть 50-150 г фруктов.
Также диабетикам съедать фрукты лучше всего между приёмами пищи. Это позволит дать организму питательные вещества и энергию. Оптимальный вариант - есть два-три раза в сутки не больше 50 г фруктов за один раз.
Кроме того, вместо сухофруктов и соков стоит выбирать свежие фрукты. Связано это с тем, что в двух первых вариантах обычно содержится много сахара.
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