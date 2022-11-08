Правда ли, что музыка помогает при болезни Альцгеймера

Правда ли, что музыка помогает при болезни АльцгеймераРассказывают представители клиники Майо
Болезнь Альцгеймера считается прогрессирующим заболеванием, при котором клетки мозга умирают и истощаются. Специалисты считают, что к 2060 году число жителей США, страдающих этой болезнью увеличится с 5,8 миллиона человек (в 2020 году) до 14 миллионов. Существует мнение, что в этом случае может помочь музыка. Но насколько это правдиво?
Главным симптомом болезни Альцгеймера является потеря памяти. Но интересно, что воспоминания, связанные с музыкой, в этом случае часто сохраняются. Связано это с тем, что области мозга, отвечающие за музыкальную память, почти не повреждаются из-за болезни.
Научные исследования показывают, что прослушивание песен или пение может быть полезно для людей с Альцгеймером и другими видами деменции с эмоциональной и поведенческой точки зрения.
Если вы хотите помочь своему родственнику с болезнью Альцгеймера при помощи музыки, то обратите внимание на несколько моментов. Прежде всего, подумайте, какая музыка нравится вашему близкому. При помощи различных композиций вы сможете влиять на настроение человека: например, для поднятия настроения можно просто включить быструю и оптимистичную песню. Также важно при воспроизведении музыки выключать телевизор и постараться избавиться от посторонних шумов. Полезно будет подпевать, хлопать в ладоши под музыку или притоптывать ногой в такт: всё это можно помочь делать человеку, страдающему Альцгеймером.
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