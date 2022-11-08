Правда ли, что музыка помогает при болезни Альцгеймера

Главным симптомом болезни Альцгеймера является потеря памяти. Но интересно, что воспоминания, связанные с музыкой, в этом случае часто сохраняются. Связано это с тем, что области мозга, отвечающие за музыкальную память, почти не повреждаются из-за болезни.

Научные исследования показывают, что прослушивание песен или пение может быть полезно для людей с Альцгеймером и другими видами деменции с эмоциональной и поведенческой точки зрения.