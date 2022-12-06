Правда ли, что музыка влияет на здоровье человека

Известно, по словам Ман Хей Лоу, что музыка способна сильно повлиять как на физическое, так и на психическое состояние человека. К примеру, она помогает людям справиться с болью.

В приложении для составления плейлиста пользователям нужно будет заполнить три анкеты. Они включают информацию о настроении, эмоциях в данный момент, уровне энергии и пр. Приложение при формировании плейлиста будет ориентироваться на одну из стратегий: это расслабление, утешение либо поднятие настроения.

В ходе экспериментов стало известно также, что при помощи поднятия настроения и релаксации можно из негативного эмоционального состояния перейти к позитивному.