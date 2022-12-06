Правда ли, что музыка влияет на здоровье человека

Правда ли, что музыка влияет на здоровье человекаВыяснили учёные
Недавнее исследование показало, что музыка может изменить эмоциональное состояние человека, отвлечь его от плохих мыслей и от боли. И это не все её преимущества.
Фото: Nari
На ближайшем заседании Американского акустического общества Ман Хей Лоу из Гонконгского университета науки и технологий будет представлять приложение, создающее настраиваемые плейлисты. Эти плейлисты помогут людям при помощи музыки управлять своими эмоциями.
Известно, по словам Ман Хей Лоу, что музыка способна сильно повлиять как на физическое, так и на психическое состояние человека. К примеру, она помогает людям справиться с болью.
В приложении для составления плейлиста пользователям нужно будет заполнить три анкеты. Они включают информацию о настроении, эмоциях в данный момент, уровне энергии и пр. Приложение при формировании плейлиста будет ориентироваться на одну из стратегий: это расслабление, утешение либо поднятие настроения.
В ходе экспериментов стало известно также, что при помощи поднятия настроения и релаксации можно из негативного эмоционального состояния перейти к позитивному.