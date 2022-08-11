Правда ли, что некоторые напитки могут улучшить работу мозга

Правда ли, что некоторые напитки могут улучшить работу мозгаНапример, энергетики
По словам доктора Брента Бауэра, терапевта из клиники Майо, обычно люди думают, что ноотропы могут улучшить работу мозга. К подобным веществам относится, например, рыбий жир.
Существуют также адаптогены, которые, как многие считают, помогают сохранять баланс веществ в организме. То есть если у вас чего-то много, то эти соединения снизят количество этих веществ, и наоборот.
Перед приёмом напитков, содержащих адаптогены или ноотропы, нужно обязательно проконсультироваться с лечащим врачом, отмечает доктор Бауэр. Во-первых, эти ингредиенты не для всех являются безопасными. Во-вторых, нужно убедиться, что напитки, призванные улучшить работу мозга, не мешают другим лекарственным препаратам.
Если же говорить о пользе для здоровья от напитков с ноотропами и адаптогенами, то быстрых результатов на самом деле ждать не стоит.
Доктор Бауэр говорит, что, возможно, и существуют особенные люди, которые почувствуют преимущества этих напитков. Однако результаты проведённых исследований показывают, что эффект от таких напитков очень небольшой и он, скорее всего, не будет ощущаться среднестатистическим человеком.
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