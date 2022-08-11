Правда ли, что некоторые напитки могут улучшить работу мозга

По словам доктора Брента Бауэра, терапевта из клиники Майо, обычно люди думают, что ноотропы могут улучшить работу мозга. К подобным веществам относится, например, рыбий жир.

Существуют также адаптогены, которые, как многие считают, помогают сохранять баланс веществ в организме. То есть если у вас чего-то много, то эти соединения снизят количество этих веществ, и наоборот.

Перед приёмом напитков, содержащих адаптогены или ноотропы, нужно обязательно проконсультироваться с лечащим врачом, отмечает доктор Бауэр. Во-первых, эти ингредиенты не для всех являются безопасными. Во-вторых, нужно убедиться, что напитки, призванные улучшить работу мозга, не мешают другим лекарственным препаратам.