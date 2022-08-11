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Правда ли, что некоторые напитки могут улучшить работу мозга

Например, энергетики
Некоторые напитки на полках магазинов содержат ноотропы и адаптогены. Считается, что эти вещества способны заставить мозг работать эффективнее. Но так ли это с научной точки зрения?
Правда ли, что некоторые напитки могут улучшить работу мозга

По словам доктора Брента Бауэра, терапевта из клиники Майо, обычно люди думают, что ноотропы могут улучшить работу мозга. К подобным веществам относится, например, рыбий жир.

Существуют также адаптогены, которые, как многие считают, помогают сохранять баланс веществ в организме. То есть если у вас чего-то много, то эти соединения снизят количество этих веществ, и наоборот.

Перед приёмом напитков, содержащих адаптогены или ноотропы, нужно обязательно проконсультироваться с лечащим врачом, отмечает доктор Бауэр. Во-первых, эти ингредиенты не для всех являются безопасными. Во-вторых, нужно убедиться, что напитки, призванные улучшить работу мозга, не мешают другим лекарственным препаратам.

Правда ли, что некоторые напитки могут улучшить работу мозга

Если же говорить о пользе для здоровья от напитков с ноотропами и адаптогенами, то быстрых результатов на самом деле ждать не стоит.

Доктор Бауэр говорит, что, возможно, и существуют особенные люди, которые почувствуют преимущества этих напитков. Однако результаты проведённых исследований показывают, что эффект от таких напитков очень небольшой и он, скорее всего, не будет ощущаться среднестатистическим человеком.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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