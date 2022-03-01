Правда ли, что ноотропные препараты улучшают работу мозга

Правда ли, что ноотропные препараты улучшают работу мозгаОбъясняет нейробиолог
По словам нейробиолога доктора Кристиана Джарретта, ноотропы, или «когнитивные усилители», представляют собой любые лекарственные препараты или добавки, которые улучшают работу мозга. Например, к ним можно отнести кофеин, поскольку он действительно помогает лучше концентрироваться на задачах.
Более же спорными считаются такие рецептурные лекарства, как метилфенидат (применяется при синдроме дефицита внимания и гиперактивности) и модафинил (выписывается при нарколепсии).
На данный момент изучение таких препаратов продолжается. Однако уже сейчас известно, что влияние на улучшение внимания и памяти они оказывают довольно слабое. Также их эффект обязательно должен сопоставляться учёными с беспокойством (тревожностью), зависимостью, самоуверенностью и другими рисками.
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