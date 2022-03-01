Правда ли, что ноотропные препараты улучшают работу мозга

По словам нейробиолога доктора Кристиана Джарретта, ноотропы, или «когнитивные усилители», представляют собой любые лекарственные препараты или добавки, которые улучшают работу мозга. Например, к ним можно отнести кофеин, поскольку он действительно помогает лучше концентрироваться на задачах.

Более же спорными считаются такие рецептурные лекарства, как метилфенидат (применяется при синдроме дефицита внимания и гиперактивности) и модафинил (выписывается при нарколепсии).