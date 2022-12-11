Правда ли, что обезболивающие по-разному влияют на разных людей

14:21, 11 декабря 2022
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Правда ли, что обезболивающие по-разному влияют на разных людейОбъясняет врач
Эффект от приёма обезболивающих может быть разным. Связано это с особенностями самих препаратов. Одни подавляют сигналы, которые посылаются в мозг, а другие мешают организму человека вырабатывать определённые вещества.
Фото: Novant Health
Действительно у нескольких людей может быть разная реакция на одно и то же обезболивающее, утверждает врач общей практики в Лондоне доктор Ниш Манек. Но вообще боль - это очень сложная вещь. На данное ощущение влияет много факторов. Например, генетика, физиология, стресс и т.п.
Поэтому реакцию организма человека на таблетку обезболивающего предсказать довольно сложно.
Источник:BBC Science Focus
Автор:Валерия ФилимоноваТеги: