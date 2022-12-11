Правда ли, что обезболивающие по-разному влияют на разных людей

Действительно у нескольких людей может быть разная реакция на одно и то же обезболивающее, утверждает врач общей практики в Лондоне доктор Ниш Манек. Но вообще боль - это очень сложная вещь. На данное ощущение влияет много факторов. Например, генетика, физиология, стресс и т.п.