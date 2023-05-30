Правда ли, что одежда может улучшить настроение

Тем не менее всё ещё неизвестно, может ли выбор одежды повысить уровень дофамина у человека, так как ни одного исследования, связанного с этим, ещё не проводилось. Однако существуют научные работы, доказывающие взаимосвязь между одеждой, которую мы носим, и тем, как мы действуем и что чувствуем.

В ходе одного исследования выяснилось, что люди в красной или чёрной футболке считались более привлекательными, чем те, кто носил одежду любого другого цвета. Известно, что ношение одежды красного цвета может улучшить работоспособность. Обзор футбольных матчей за последние 55 лет продемонстрировал, что команды в красной форме всегда играли лучше в домашних играх, чем команды в форме другого цвета.

Ещё одно исследование показало, что ношение одежды, ассоциирующейся с профессией, например, белого халата врача, улучшает когнитивные процессы. В то же время когда дело доходит до эффективности, комфорт будет важнее: студенты, которые носили более удобную и менее официальную одежду, лучше сдавали экзамены.

Для тех, кто хочет усилить творческие способности, больше всего подойдёт зелёный цвет. Также учёные обнаружили, что этот цвет вызывает чувство расслабленности.

Есть также определённые проблемы, связанные с изучением влияния цветов на человека. Прежде всего, цвета и ассоциации, эмоции, связанные с ними, зависят от культурных особенностей. К тому же нельзя с уверенностью сказать, что все люди видят тот или иной цвет одинаково.

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