Правда ли, что окунание в ледяную воду после тренировки полезно

Правда ли, что окунание в ледяную воду после тренировки полезноВот что по этому поводу говорят исследования
Научно доказано, что ледяная вода после тренировки помогает быстрее и лучше восстанавливаться. Она уменьшает воспаление, болезненность, может повысить устойчивость организма к болезням, привести в норму баланс нервной системы, улучшить когнитивные функции, настроение.
Погружение в холодную воду после фитнеса может быть частичным или полным. Человек проводит при этом в воде несколько минут. Это может быть даже наполненная холодной водой и кубиками льда ванна. При этом не рекомендуется погружаться в ледяную воду с течением, например в реку.
Перед тем как залезть в воду, проверьте её температуру. Она должна составлять +10 градусов Цельсия или меньше. Такие погружения можно практиковать ежедневно, но если вы будете так делать после тренировки, то это может поставить под угрозу ваш прогресс в долгосрочной перспективе.
Исследования, посвящённые погружениям в холодную воду, показали, что оно помогает снизить степень повреждения мышц, которое вызвано физической нагрузкой. В результате воспаление тоже снижается, как и болезненность. Эти преимущества могут являться результатом быстрого сужения кровеносных сосудов из-за холодной воды. Холод может вызвать такие реакции в организме, как снижение метаболической активности, изменения в выработке гормонов и кровотоке, активация иммунной системы.
У этого метода есть и недостатки. Самый очевидный из них — это ощущение холода и дискомфорта. Также вы можете подвергнуться риску обморожения, если погружаетесь в озеро, покрытое льдом и снегом. Слишком долгое нахождение в ледяной воде может тоже привести к переохлаждению.
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