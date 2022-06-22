Правда ли, что оптимисты живут дольше пессимистов

Исследования показывают, что оптимисты в целом лучше себя чувствуют, лучше спят, имеют более крепкий иммунитет и более здоровую сердечно-сосудистую систему, меньше подвержены стрессу. Одна недавняя научная работа также доказала, что такие люди живут дольше остальных.

В ходе исследования эксперты в течение 26 лет отслеживали продолжительность жизни почти 160 тысяч женщин. Возраст участниц варьировался от 50 до 79 лет. Оказалось, что те, кто по результатам тестирования продемонстрировал высокий уровень оптимизма, с большей вероятностью жили дольше. Также такие люди чаще доживали до 90 лет.

Другое исследование, в котором принимали участие уже и женщины, и мужчины, показало, что самые оптимистичные люди жили на 11-15 процентов дольше пессимистичных.