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Правда ли, что оптимисты живут дольше пессимистов

Рассказывают учёные
Есть мнение, что позитивный взгляд на мир продлевает жизнь. Но что об этом говорит наука?
Правда ли, что оптимисты живут дольше пессимистов

Исследования показывают, что оптимисты в целом лучше себя чувствуют, лучше спят, имеют более крепкий иммунитет и более здоровую сердечно-сосудистую систему, меньше подвержены стрессу. Одна недавняя научная работа также доказала, что такие люди живут дольше остальных.

В ходе исследования эксперты в течение 26 лет отслеживали продолжительность жизни почти 160 тысяч женщин. Возраст участниц варьировался от 50 до 79 лет. Оказалось, что те, кто по результатам тестирования продемонстрировал высокий уровень оптимизма, с большей вероятностью жили дольше. Также такие люди чаще доживали до 90 лет.

Другое исследование, в котором принимали участие уже и женщины, и мужчины, показало, что самые оптимистичные люди жили на 11-15 процентов дольше пессимистичных.

Правда ли, что оптимисты живут дольше пессимистов

Но почему продолжительность жизни у позитивно мыслящих людей, как правило, больше? Одна из причин - здоровый образ жизни. Но это не единственный фактор. Более того, согласно недавнему исследованию, ЗОЖ связан с оптимизмом лишь на 24 процента.

Другой причиной может считаться умение справляться со стрессом. При этом оптимисты адаптируются к стрессовой ситуации, благодаря чему источник стресса совсем исчезает либо люди могут посмотреть на эту ситуацию с другой стороны.

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