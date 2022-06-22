Правда ли, что оптимисты живут дольше пессимистов

Правда ли, что оптимисты живут дольше пессимистовРассказывают учёные
Исследования показывают, что оптимисты в целом лучше себя чувствуют, лучше спят, имеют более крепкий иммунитет и более здоровую сердечно-сосудистую систему, меньше подвержены стрессу. Одна недавняя научная работа также доказала, что такие люди живут дольше остальных.
В ходе исследования эксперты в течение 26 лет отслеживали продолжительность жизни почти 160 тысяч женщин. Возраст участниц варьировался от 50 до 79 лет. Оказалось, что те, кто по результатам тестирования продемонстрировал высокий уровень оптимизма, с большей вероятностью жили дольше. Также такие люди чаще доживали до 90 лет.
Другое исследование, в котором принимали участие уже и женщины, и мужчины, показало, что самые оптимистичные люди жили на 11-15 процентов дольше пессимистичных.
Но почему продолжительность жизни у позитивно мыслящих людей, как правило, больше? Одна из причин - здоровый образ жизни. Но это не единственный фактор. Более того, согласно недавнему исследованию, ЗОЖ связан с оптимизмом лишь на 24 процента.
Другой причиной может считаться умение справляться со стрессом. При этом оптимисты адаптируются к стрессовой ситуации, благодаря чему источник стресса совсем исчезает либо люди могут посмотреть на эту ситуацию с другой стороны.
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