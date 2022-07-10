Правда ли, что острая пища вредит организму

Кроме того, научные работы показывают, что те, кто ест шесть раз в неделю острые продукты, реже сталкиваются с преждевременной смертью, чем те, кто употребляет такую пищу менее одного раза в неделю. Также у любителей острой пищи был ниже холестерин, было меньше шансов приобрести болезни сердца, улучшилось состояние желудка и кишечника, снизился вес.

В то же время случаи, когда острые специи могут быть очень опасны, тоже происходили. Например, людей, которые ели острые чипсы со специями «Каролина Рипер», иногда доставляли в реанимацию с сильной головной болью.

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