Правда ли, что от целлюлита страдают только женщины

Правда ли, что от целлюлита страдают только женщиныВ действительности всё не так просто
Целлюлит это жировые отложения под кожей, которые проявляются в виде так называемой апельсиновой корки. Но на самом появляется эта корка не только у женщин, но и у мужчин.
Фото: Health Digest
У женщин целлюлит встречается довольно часто. Но и у мужчин он бывает, просто реже, и это доказал специалист из университета Нью-Мехико.
Дело в том, что у женщин и у мужчин жировая ткань устроена по-разному. В женском организме жировые клетки способны выходить на поверхность кожи и становиться заметными визуально. У мужчин же эти жировые клетки так и остаются под кожей, поэтому целлюлит выявить у мужского пола сложнее.
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У мужчин целлюлит можно обнаружить по таким признакам, как большой живот, увеличенные бока, бёдра.
Целлюлит обладает накопительным эффектом. Если у человека он будет долгое время, то это может привести к нарушениям в работе кровеносной системы, к застою лимфотока, кровотока. Если проблема усугубится, то в итоге может развиться варикоз.
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