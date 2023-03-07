Правда ли, что от целлюлита страдают только женщины

У женщин целлюлит встречается довольно часто. Но и у мужчин он бывает, просто реже, и это доказал специалист из университета Нью-Мехико.

Дело в том, что у женщин и у мужчин жировая ткань устроена по-разному. В женском организме жировые клетки способны выходить на поверхность кожи и становиться заметными визуально. У мужчин же эти жировые клетки так и остаются под кожей, поэтому целлюлит выявить у мужского пола сложнее.