Правда ли, что перекусы вредят здоровью

Пропуск перекуса. Благодаря перекусу вы в течение дня не будете себя чувствовать голодным. А ещё научно доказано, что в похудении помогают четыре-пять небольших перекусов в день. Добавьте при этом к низкокалорийной пище (сельдерей, морковь) две чайные ложки арахисового масла или хумуса. Так вы не будете переедать.