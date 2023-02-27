Правда ли, что перекусы вредят здоровью

Правда ли, что перекусы вредят здоровьюИли всё-таки они важны
Оказывается, перекусы - это не просто приём пищи. Они тоже играют большую роль в поддержании здоровья.
Фото: Mom's Kitchen Handbook
При помощи перекусов можно контролировать то, сколько человек съест во время основных приёмов пищи. Однако важно при этом не допускать ряда ошибок.
Пропуск перекуса. Благодаря перекусу вы в течение дня не будете себя чувствовать голодным. А ещё научно доказано, что в похудении помогают четыре-пять небольших перекусов в день. Добавьте при этом к низкокалорийной пище (сельдерей, морковь) две чайные ложки арахисового масла или хумуса. Так вы не будете переедать.
Перекус без чувства голода. Перед тем, как перекусить, обратите внимание на то, насколько вы голодны. Точно стоит что-то съесть, если вы по шкале от одного до десяти ощущаете голод где-то на семь.
Неправильные порции. Если не следить за количеством съеденного, то можно набрать вес.
SelmaK
Отсутствие всех полезных веществ в рационе. Важно не только есть овощи и фрукты, но и получать жиры и белки. Последние дадут вам насытиться.
Отказ от фруктов. В этом случае вы не обеспечиваете организм клетчаткой и другими полезными веществами. Дело в том, что клетчатка помогает насытиться.
Ограничение потребления углеводов. В этом случае (при резком ограничении) организм начинает производить гормоны, которые только усиливают тягу к углеводам.
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