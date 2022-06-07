Правда ли, что плацебо помогают облегчить симптомы рака

Шрирам Йенну, профессор паллиативной, реабилитационной и интегративной медицины в Онкологическом центре им. М.Д. Андерсона Техасского университета в Хьюстоне, отмечает, что 60-90 процентов больных раком на последних стадиях сталкиваются с очень сильной усталостью. Обычно им советуют больше двигаться, но у многих из них просто недостаточно сил для этого. При этом те, кто занимается спортом, ощущают лишь незначительное улучшение состояния.

Поэтому команда профессора Йенну решила узнать, поможет ли пациентом плацебо, или фиктивная таблетка. В исследовании приняли участие 90 пациентов. В течение одной недели половине из них давали два раза в день таблетку «от усталости», а вторая половина добровольцев не принимала ничего.