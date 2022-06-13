Правда ли, что при раке хочется есть определённые продукты

Тяга к определённым видам пищи и её связь с онкологическими заболеваниями всё ещё плохо изучена. Например, в 2011 году Daily Mail сообщил о том, что у 59-летней женщины появилась странная тяга к салату. В дальнейшем выяснилось, что у неё рак. После того как она прошла курс лечения, эта зависимость у неё исчезла.

По словам Моники Вассерманн, медицинского директора Oliolusso, действительно есть доказательства того, что тяга к определённым продуктам связана с раком. Но всё же эти доказательства считаются необоснованными. Большая часть научных работ показывает, что пациенты с раком, которые проходят химиотерапию, стремятся есть больше сахара и углеводов. То есть они в больших количествах едят сладости, макароны, лапшу и т.п. Но для подтверждения этой теории нужны дополнительные исследования.