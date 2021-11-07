Правда ли, что российское лекарство от коронавируса вмешивается в гены

Правда ли, что российское лекарство от коронавируса вмешивается в геныРассказывает издание «Лайф»
Коронавирусная частица устроена таким образом, что внутри «оболочки» располагается геном, то есть длинная молекула РНК, пишет «Лайф». После того как эта частица оказывается внутри человеческой клетки, геном выходит наружу и клетка в результате начинает создавать элементы для копий этой ковидной частицы.
РНК у SARS-Cov-2 состоит из 30 тысяч звеньев, и учёные-генетики пытаются найти способ разорвать её. В 90-е годы это удалось американским исследователям. Они обнаружили, что разорвать звенья можно, если маленькие молекулы РНК отправить к участку генома и таким образом нести беспорядок в работу этого генома.
Российские учёные в апреле этого года с помощью данного метода создали несколько микро-РНК и выбрали из них наиболее мощную, способную поразить вирус. Дело в том, что этот вариант РНК способен встроиться лишь к РНК ковида. Единственная проблема, которая может возникнуть, - мутация вируса. Но микробиологи выбрали тот участок генома, который практически не подвержен изменениям. Назвали новую РНК «МИР-19». Лекарство это будет выходить в виде спрея либо жидкости для ингаляций. Назначать его будут два раза в день в первые 14 дней болезни.
На данный момент к концу подходит вторая фаза клинических испытаний препарата. Он уже показывает свою эффективность. После окончания второй фазы начнётся третья, где действие лекарства будут проверять на большом количестве участников.