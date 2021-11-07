Правда ли, что российское лекарство от коронавируса вмешивается в гены

Коронавирусная частица устроена таким образом, что внутри «оболочки» располагается геном, то есть длинная молекула РНК, пишет «Лайф». После того как эта частица оказывается внутри человеческой клетки, геном выходит наружу и клетка в результате начинает создавать элементы для копий этой ковидной частицы.

РНК у SARS-Cov-2 состоит из 30 тысяч звеньев, и учёные-генетики пытаются найти способ разорвать её. В 90-е годы это удалось американским исследователям. Они обнаружили, что разорвать звенья можно, если маленькие молекулы РНК отправить к участку генома и таким образом нести беспорядок в работу этого генома.