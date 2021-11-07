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Правда ли, что российское лекарство от коронавируса вмешивается в гены

Рассказывает издание «Лайф»
Сейчас проходят испытания нового препарата от COVID-19. Ожидается, что он будет уничтожать вирус при помощи проникновения в гены человека. Об этом сообщает «Лайф».
Правда ли, что российское лекарство от коронавируса вмешивается в гены

Коронавирусная частица устроена таким образом, что внутри «оболочки» располагается геном, то есть длинная молекула РНК, пишет «Лайф». После того как эта частица оказывается внутри человеческой клетки, геном выходит наружу и клетка в результате начинает создавать элементы для копий этой ковидной частицы.

РНК у SARS-Cov-2 состоит из 30 тысяч звеньев, и учёные-генетики пытаются найти способ разорвать её. В 90-е годы это удалось американским исследователям. Они обнаружили, что разорвать звенья можно, если маленькие молекулы РНК отправить к участку генома и таким образом нести беспорядок в работу этого генома.

Правда ли, что российское лекарство от коронавируса вмешивается в гены

Российские учёные в апреле этого года с помощью данного метода создали несколько микро-РНК и выбрали из них наиболее мощную, способную поразить вирус. Дело в том, что этот вариант РНК способен встроиться лишь к РНК ковида. Единственная проблема, которая может возникнуть, - мутация вируса. Но микробиологи выбрали тот участок генома, который практически не подвержен изменениям. Назвали новую РНК «МИР-19». Лекарство это будет выходить в виде спрея либо жидкости для ингаляций. Назначать его будут два раза в день в первые 14 дней болезни.

На данный момент к концу подходит вторая фаза клинических испытаний препарата. Он уже показывает свою эффективность. После окончания второй фазы начнётся третья, где действие лекарства будут проверять на большом количестве участников.

Источник: Лайф